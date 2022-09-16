Safiye Soyman, MS hastası oğlunun eski halini paylaştı! İlk kez görenler inanamıyor

Safiye Soyman, şimdilerde MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün hastalanmadan önceki halini paylaştı. Akaröz'ün sağlıklı halini görenler ise büyük şaşkınlık yaşayarak, yeniden geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eşi Faik Öztürk ile diyalogları çok sevilen ünlü sanatçı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından herkesi duygu seline boğan bir paylaşım gerçekleştirdi.

TEŞHİS TAM 23 YIL ÖNCE KONULDU

Soyman, yaklaşık 23 yıl önce kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan oğlu Harun Akaröz ile fotoğrafını yayınladı.

"AMERİKA'YA GİTMİŞTİK"

Safiye Soyman, eski eşi Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun Akaröz ile verdiği bu pozu Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcının, "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik, Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik" notunu düştüğü gönderiye beğeni ve 'geçmiş olsun' yorumları yağdı.

İşte Harun Akaröz'ün gençlik hali: