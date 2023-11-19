Safir... KISKANMANIN DOZU ARTIYOR!

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile kaybolma hikayesini anlatan Safir 12. bölümüyle 20 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de ATV'de..

12.Bölüm Özeti:

Feraye ve Okan, intikam hırsıyla dengesini iyice kaybetmiş olan Bora'nın zorbalıklarına maruz kalır. Bora kafayı Feraye'ye takar, Yaman ve Ateşin olmadığı bir dünyada, birlikte olmayı planlamaktadır.

Kendinden ziyade Yaman için endişelenen Feraye, Bora'nın döndüğünü daha fazla saklamaz. Feraye için

endişelenen Yaman ise, bu tehlike karşısında ona daha yakın durmaya başlar.

Diğer yandan, bir başka şüpheye kapılan Ateş de Feraye ve Yaman ikilisini yakın gözlem altına almıştır. Her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da aralarındaki,

Ateş aşka düştüğü Feraye'yi kıskanmaktadır. Peki ya bebeğin babasının Yaman olduğunu öğrenirse… Neler yapacağını, ne yönde kararlar alacağını kestirmek zor olacaktır.