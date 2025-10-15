Saçlarına aklar düşen Emrah'tan nazar boncuklu paylaşım

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Emrah, bu kez servetiyle değil, değişen imajıyla gündeme geldi. Şarkıcılıktan kazandığı gelirleri yıllar içinde gayrimenkule yatırdığı bilinen Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla dairesi, 12 dükkanı ve bir spor kompleksi bulunduğu iddia edilmişti. Aylık 10 milyon TL kira geliri elde ettiği öne sürülen sanatçının, ayrıca Dubai'den 3.5 milyon dolara ev satın aldığı da konuşulmuştu.

Ancak bu kez gündem, Emrah'ın iş dünyasındaki başarıları değil, fiziksel değişimi oldu.

YENİ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Uzun süredir sessizliğini koruyan 54 yaşındaki Emrah, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcının saçlarına düşen ak tellerin dikkat çektiği fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, "Yıllar geçmiş ama karizması aynı", "Zamana meydan okuyan bir duruş", "Saçlarına ak düşmüş ama enerjisi hiç azalmamış" yorumlarında bulundu.

AİLESİNİ GÖZLERDEN UZAK TUTUYOR

Emrah, 2014 yılında Sibel Kirer ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuğu olmuştu. Oğulları Elyesa ve kızları Eleysa'yı kameraların uzağında büyüten çift, her zaman sade ve mahrem bir aile hayatı sürdürmeyi tercih etti. Sanatçı, çocuklarına olan sevgisini sık sık dile getirirken, özel yaşamını medyadan uzak tutmaya özen gösteriyor.