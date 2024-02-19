Saçları günler içinde dökülen Nejat İşler, son haliyle şaşırttı

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi final yapan sevilen oyuncu Nejat İşler, son imajıyla dikkat çekti.

HASTALIKLA MÜCADELE ETMİŞTİ

Dizide saçları gür görülen Nejat İşler'in son fotoğrafında dökülen saçları dikkat çekti. Saçları dökülen ve sakalları beyazlayan Nejat İşler'in son hali takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım oyuncunun yeni projesi için imajı değişikliğine gittiğini söylerken bir kısımda daha önce rol aldığı işlerde saçlarına müdahale ettirerek daha gür gösterdiğini ileri sürdü.

Yıllar önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle 3 ay yoğun bakımda tedavi gören Nejat İşler, kısa süre içerisinde kilo almıştı. Aldığı kiloları hızla veren oyuncu, daha sonra dizi ve film projelerinde yer almıştı.

İşte Nejat İşler'in son hali...