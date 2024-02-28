Rüya Coriç, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oluyor

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu genişliyor. Son olarak rahatsızlığından dolayı ekibe veda eden Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın dahil olduğu diziye bir de güzel oyuncu Rüya Coriç geliyor.

RÜZGAR'IN ESKİ SEVGİLİSİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı diziye Rüya Coriç konuk oyuncu olacak. Coriç, dizide Rüzgâr'ın eski sevgilisi Sibel karakterine hayat verecek. Sibel, Rüzgar'a (Yiğit Kirazcı) zor anlar yaşatacak. Rüzgar, Sibel konusunda Nursema'dan (Ceren Karakoç) destek isteyecek.