Roza... VİZYONA GİRDİ!

Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay, İrem Sultan Cengiz ve Arin Alkış yer aldığı kadrosuyla 'Roza' 6 Ekim Cuma günü itibariyle vizyonda.

Mevsimlik işçi olarak Urfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin dramını anlatan 'Roza' hikayesi ve oyuncu performanslarıyla seyircilerde iz bırakacak.

Törenin buyurduğu şekilde hayatlarına devam eden Fate ve Hüseyin, kızları Xezal'ın yaşadığı zorlukların ardından karşı karşıya gelecek. Her sahnesinde yoğun duygular yaşatan 'Roza' sinema salonlarında seyircilerini bekliyor.

Yapımı Akiz Yapım'a, genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk' ait olan filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken senaryosu ise Sultan Turan Kızılay imzası taşıyor.

Eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin yıkıcı etkilerini anlatan 'Roza' sinemalarda.