Rol Arkadaşının Eşcinsel Olduğunu İtiraf Etti

Lea Michele ve Jonathan Groff, 15 yıl önce Broadway'in cinsel içerikli "Spring Awakening" müzikalinde birlikte rol aldı.

Lea Michele, yıllar sonra bu gösteri sürecinde yaşanan bir olayı anlattı.

"YAKINLAŞTIK, İÇ İÇEYDİK"

Güzel oyuncu, "Jonathan ve ben çok yakınlaştık. Çok iç içeydik. Bir noktada, kelimenin tam anlamıyla ona tüm vajinamı gösterdim" diyerek şoke etti.

"MERAKINI GİDERMEK İÇİN YAPTIM"

Lea Michele, bunu 'eşcinsel olduğu için kadın anatomisi hakkında pratik bilgisi bulunmayan Jonathan Groff'un merakını gidermek için' yaptığını söyledi.

Jonathan'a kendi cinsel organını bir masa lambasıyla inceleme izni verdiğini itiraf eden oyuncu şaşkınlık yarattı.

OLAYI DOĞRULADI

Jonathan Groff ise bu olayı doğrulayarak "Hiçbir kızla cinsel ilişkiye girmemiştim" dedi.

LEA MİCHELE KİMDİR?

Lea Michele Sarfati (d. 29 Ağustos 1986, The Bronx, New York), Amerikalı oyuncu ve şarkıcı. Özellikle Spring Awakening'deki Wendla Bergman rolü gibi Broadway tiyatrosundaki kapsamlı çalışmaları ve Mayıs 2009'da yayımlanmaya başlanan Glee dizisinde oynadığı Rachel Berry rolü için bilinir.

JONATHAN GROFF KİMDİR?

Jonathan Drew Groff (d. 26 Mart 1985) Amerikan oyuncu ve şarkıcı.

Groff, Broadway'in Spring Awakening isimli orijinal yapımında başrol olan Melchior Gabor karakterini oynayarak 2006 yılında kariyerine giriş yaptı ve bu rolü için Tony En İyi Erkek Müzikal Başrol Oyuncusu Ödülü'ne aday gösterildi. 2015 yılında Hamilton müzikalinde III. George rolünü alarak Broadway'e geri döndü ve bu rolü için de Tony En İyi Yardımcı Erkek Müzikal Oyuncusu Ödülü'ne aday gösterildi.

Groff, Ekim 2009'da Washington'da gerçekleşen Ulusal Eşitlik Yürüyüşü'nde eşcinsel olduğunu açıkladı.

Nisan 2015'te, Groff Point Foundation tarafından, "lezbiyen, gey, biseksüel, transgender ve eşcinsel topluluğunun destekçisi olan bir lider rolünde bir öncü" olarak tanımlanarak Point Horizon Ödülü ile onurlandırıldı.

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