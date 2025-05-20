Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı
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Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı
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Cannes Film Festivali'nde "Die, My Love" filminin galasına katılan Boran Kuzum, galanın ardından düzenlenen özel partide Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky'yi görüntüledi. Ünlü çift, Kuzum'un sosyal medya paylaşımıyla kameralara yansıdı.

Oyuncu Boran Kuzum, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında, Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson'ın başrollerini paylaştığı "Die, My Love" adlı filmin galasına katıldı. Kırmızı halıda şıklığıyla dikkat çeken Kuzum, uluslararası sinema çevrelerinin ilgi odağı oldu.

Galadan sonra ise Kuzum, dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği özel bir partiye davet edildi. Partide, şu sıralar üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky de yer aldı. Ünlü çift, gecede DJ kabinine geçerek konuklara keyifli anlar yaşattı.

Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın kamerasına yakalandı

Boran Kuzum, Rihanna ve ASAP Rocky'nin eğlenceli performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken, oyuncunun Cannes'daki temsili de takipçileri tarafından övgüyle karşılandı.

Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

bana ne Boran kuzumdan alakasız ama bu trafik ışıklarında sarı yandığında hemen kornaya basanlara da ceza işlem olsa

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