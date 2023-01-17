Reyting rekortmeni dizinin yıldızı ekranlara başörtülü döndü, hiç kimse tanıyamadı

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Zenan karakterine hayat veren Melike Güner, Ömer diziyle ekranlara döndü. Yeni rolü için başörtüsü takan ünlü oyuncunun kapalı halini gören hiç kimse tanımadı.

Türk televizyon tarihine damga vuran Ekmek Teknesi, Gülbeyaz ve Doktorlar gibi unutulmaz dizilerde rol alan Melike Güner uzun bir aradan sonra ekranlara dönüş yaptı.

ÖMER DİZİSİNDE 'ÇİÇEK' OLDU

Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı Ömer dizisinin kadrosuna giren Doktorlar dizisinde 'Zenan' olarak tanıdığımız Melike Güner yeni projesinde 'Çiçek' rolüne hayat veriyor.

HAYRANLARI TANIMAKTA ZORLANDI

Evlenip iki çocuk sahibi olan Güner, uzun aradan sonra döndüğü ekranlarda proje için başörtüsü taktı. Ünlü oyuncunun kapalı halini görenler tanımakta zorlandı.

Ünlü oyuncu Doktorlar dizisinde Zenan karakterine hayat veriyordu;