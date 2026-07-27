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Ünye Festivali'nde Resul Dindar rüzgarı

Ünye Festivali'nde Resul Dindar rüzgarı
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Ordu’nun Ünye ilçesinde bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Etkinlikleri Festivali finalinde sevilen Karadeniz sanatçısı Resul Dindar sahne aldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Etkinlikleri Festivali finalinde sevilen Karadeniz sanatçısı Resul Dindar sahne aldı.

Festival, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran on binlerce kişinin katılımıyla coşkulu bir finalle sona erdi. Günler süren etkinliklerin final gecesinde Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda on binlerce vatandaş, Resul Dindar'ın seslendirdiği hareketli ve duygusal Karadeniz türkülerine hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sırasında renkli görüntüler oluşurken, meydanı dolduran müzikseverler sevilen sanatçının her parçasına eşlik etti. Sahne performansıyla göz dolduran başarılı sanatçı, konserinde vefa örnekleri de sergiledi. Dindar, kendi sevilen eserlerinin yanı sıra Türk müziğinin ve Karadeniz'in unutulmaz isimleri Ferdi Tayfur ile Volkan Konak'ı da unutmadı. Sanatçı, sahnede seslendirdiği eserlerle usta isimleri rahmetle ve saygıyla andı.

"Artık Resul Dündar'a fahri Ünyeli diyebiliriz"

Sahnede sevilen sanatçı Resul Dindar'a çiçek takdiminde konuşan önceki dönem Dışişleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yavuz Selim Kıran, "Şu anda Ünye'mizde çok güzel bir dost var. Onun için burada olmak, onunla tanışmak bizler için büyük bir keyiftir. Kendisinin dostluğunu taşımaktan her zaman gurur duyuyorum. Resul burada dedi ki; 'güzel insan olmayı memleket bize öğretti.' Biz de bunun adına kendisine bir fahri Ünyelilik beratı vermenin vakti geldiğini düşünüyorum. Resul Dindar'a artık bir fahri Ünyeli de diyebiliriz" dedi.

"Ünye bana çok iyi geldi"

Seyirciden aldığı enerjiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek uzun bir aradan sonra Karadeniz'de halkla buluşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Resul Dindar ise, "Bugün burada hem dinlendim hem de demlendim. Ünye bana çok iyi geldi. Biraz arayı açmıştık ama bugün burada olmak çok iyi oldu. Karadeniz bize sadece denizi değil, beklemeyi de öğretti" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından Resul Dindar'a çiçek ve fahri Ünyelilik beratını simgeleyen plaket takdim edildi. Plaket töreninin ardından konser, coşku dolu dakikalarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Festival, hafızalardan silinmeyecek renkli anlarla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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