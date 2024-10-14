Repçi Kanye West'ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum

Ünlü rapçi Kanye West hakkında yeni ve çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Eski asistanı Lauren Pisciotta, açtığı davada West'in uygunsuz davranışlarını gündeme getirdi.

İddiaya göre, West eşi Bianca Censori'ye, annesiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Pisciotta, West'in ilişkide olduğu kişilerin anneleriyle birlikte olmak gibi bir fetişi olduğunu öne sürdü.

Davada, West'in Bianca'ya gönderdiği mesajlar da yer aldı. Bu mesajlarda West'in, Bianca'nın annesinin Avustralya'ya dönmeden önce onunla birlikte olmak istediği iddia edildi.

Ayrıca Pisciotta, West'in kendisine uyuşturucu madde verdiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Bir stüdyo oturumu sırasında içeceğine ilaç konulduğunu ve sonrasında kontrolünü kaybettiğini belirtti.

Bu iddialar, müzik ve eğlence dünyasında büyük yankı uyandırdı. West'in avukatları henüz bu konuda bir açıklama yapmadı. Hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

Bu tür iddialar, ünlülerin özel hayatlarının ne kadar karmaşık olabileceğini ve güç dengesizliklerinin nasıl suistimal edilebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda, cinsel taciz ve uyuşturucu kullanımı gibi ciddi konuların eğlence sektöründe hala var olduğuna işaret ediyor.