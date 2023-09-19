Rekortmen Börekçi Hasan Acar, Togg Otomobilini Börekten Yaptığı Togg ile Teslim Aldı

Bursa'lı rekortmen börekçi Hasan Acar, 177 bin başvuru arasından 4 bin 951'inci şanslı kişi olarak kendisine çıkan Togg otomobilini almaya börekten yaptığı Togg ile gitti. Börek Togg'u verip gerçeğini teslim alan Hasan usta Togg çalışanlarına da börek ikram etti.

Börek Togg'u verdi, gerçek Togg'u aldı

Uzaya börek gönderen rekortmen börekçi Togg'unu teslim almaya da börekle gitti

Börekten yaptığı Togg ile Gemlik'teki fabrikaya teslimat için giden Hasan Acar çalışanları şaşırttı

BURSA - Bursa'lı rekortmen börekçi Hasan Acar, 177 bin başvuru arasından 4 bin 951'inci şanslı kişi olarak kendisine çıkan Togg otomobilini almaya börekten yaptığı Togg ile gitti. Börek Togg'u verip gerçeğini teslim alan Hasan usta Togg çalışanlarına da börek ikram etti.

Daha önce uzaya börek, gönderip yaptığı dünyanın en uzun kol böreği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran, İngiltere Düşesine gönderdiği tepsi börekle de gündem olan Bursalı börek ustası Hasan Acar 177 bin kişi arasından da 4951 asil numarasıyla Türkiye'nin otomobili Togg almaya hak kazandı. Peşinatın ardından ana ödemelerini yapan Acar, aracını Gemlik'teki Togg Otomobil Fabrikası'ndan teslim aldı.

Kol böreğinden yaptığı ve Bursa Gastronomi Fuarında sergilediği Togg şeklindeki böreği fabrikaya da götüren Acar fabrikanın araç teslimat bölümündeki çalışanlara sürpriz yaptı. Son model akıllı cihazını teslim alan Acar kol böreğinden yaptığı maket Togg'u ise hatıra olarak fabrikada bıraktı.

Aracı teslim aldıktan sonra fabrika çıkışında açıklama yapan usta börekçi, "Börekten Togg yapmıştık onu teslim ettik. Aynısını yapmışız gerçekten fakat araca binmek çok heyecan vericiymiş. Bir kez daha ülkemizin Cumhurbaşkanına ve bu fabrikada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle şehirlerarası yollarda yolculuk etmeyi istiyorum" dedi.

Acar, "Espri yaptık İtalya'nın Gemlik ilçesine gidiyoruz' diye ama yerinde gördük. İtalya değilmiş, burası Gemlik. Gerçekten devasa bir fabrika, iştah kabartan bir yatırım, aracımızı teslim aldık ve artık yola çıkıyoruz" diye konuştu.

Bursalı meşhur börekçi Hasan Acar daha önce helyum balonu ile uzaya börek göndermeyi denemiş, stratosferi geçen kol böreği İnegöl ilçesindeki bir araziye iniş yapmıştı. Yine dünyanın en uzun kol böreğini açarak Guinness Rekorlar kitabına girme başarısını gösteren Hasan ustanın İngiliz Kraliyet Sarayına gönderdiği kol böreği Buckingham Sarayı'na gidince kabul edilmeyip aynı kargo ile geri dönmüştü.