Feza Altun isyan etti: Aylardır Reha Muhtar'ın tacizine uğruyorum

Reha Muhtar'ın boşandığı eşi Deniz Uğur'un avukatı Feza Altun, sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. 8 aydır Muhtar'ın tacizine uğradığını söyleyen Altun, "Aylardır dosyaları bırakmam için yapmadığını bırakmadı. Hepsini anlatacağım bir gün, korku filmi gibi." ifadelerini kullandı.

Kızına şiddet uyguladığı iddiası ile gündeme gelen televizyoncu Reha Muhtar hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Reha Muhtar'ın boşandığı eşi Deniz Uğur'un avukatı Feza Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aylardır Muhtar'ın tacizine uğradığını söyledi.

Feyza Altun'un İstanbul Barosu'nu etiketleyip yaptığı paylaşım şöyle:

"Neredeyse 8 aydır Reha Muhtar'ın tacizlerine maruz kalıyorum. Velayet davasına benim siyasi tweetlerimi koyuyor, dosyada avukat olduğumu taraf olmadığımı kestiremiyor.

"GÖZLEMCİ TALEP EDİYORUM"

Aylardır dosyaları bırakmam için yapmadığını bırakmadı. Hepsini anlatacağım bir gün korku filmi gibi. Aylardır sürekli benimle ilgili tweet atıyor. Dosyada gerekeni yapmamam için sürekli sözlü saldırıda bulunuyor. Duruşmalara gözlemci talep ediyorum yazılı olarak da Barodan talep ettim."

EŞİ DE AİLE BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI YAPTI

Deniz Uğur da bugün Reha Muhtar'la ilgili bomba bir iddiada bulundu. Çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle eski eşi Reha Muhtar'la davalık olan Oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından kızı Mina Deniz'in babasının evinde yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı. Kızının "10 yaşında babamın evinde alkolik oldum. Beni o eve göndermeyin" dediği videoyla isyan eden Uğur, bakanlığa çağrıda bulundu.