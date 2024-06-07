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Reha Muhtar'a nafaka ödemesine karar verilen Deniz Uğur: Aksatmadan öderim, adamlık bunu gerektirir

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İkiz çocuklarının babası Reha Muhtar'a 7 bin 500 TL nafaka ödemesine karar verilen oyuncu Deniz Uğur, "Nafakanı aksatmadan gururla ödeyeceğim. Çünkü adamlık bunu gerektirir" dedi.

Ünlü oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme, Uğur'un çocukları için Muhtar'a nafaka ödemesine karar verdi. Kararın ardından Deniz Uğur'dan açıklama gecikmedi.

"ADAM OLMANIN CİNSİYETLE İLGİSİ YOKTUR"

Görülen duruşmada mahkeme, çiftin kızı Mina'nın velayetini anneye, Poyraz'ı ise babaya verdi. Oğlu için eski eşine aylık 7 bin 500 TL iştirak nafakası ödemesine karar verilen Deniz Uğur, X hesabından yaptığı paylaşımda "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar. Çünkü adamlık bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur" dedi.

Birçok projede yer alan Deniz Uğur ile Reha Muhtar 2010 yılında boşanmıştı. Uğur, daha önce eski eşine kızına şiddet uyguladığını ileri sürerek velayet davası açmıştı.

Reha Muhtar'a nafaka ödemesine karar verilen Deniz Uğur: Aksatmadan öderim, adamlık bunu gerektirir

Reha Muhtar'a nafaka ödemesine karar verilen Deniz Uğur: Aksatmadan öderim, adamlık bunu gerektirir

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Reha Muhtar Deniz Uğur Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Mevlüt Duman:

Neden zoruna gitmiş ki.

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5
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