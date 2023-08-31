Recep İvedik 7... TELEVİZYONDA İLK KEZ FOX'TA!
Türkiye’nin en çok izlenen filmleri olan Recep İvedik serisinin son filmi Recep İvedik 7, televizyonda ilk kez FOX ekranlarında yayınlanacak. Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik karakterine hayat verdiği film, 4 Eylül Pazartesi saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.
Togan Gökbakar'ın yönettiği, kadrosunda ayrıca Öznur Serçeler ve İrfan Kangı'nın da rol aldığı komedi türündeki filmde;
Recep İvedik, şehirdeki hayat pahalılığından dolayı yaşam şartlarının ağırlaşması üzerine İstanbul'u terk edip babaannesinin köyündeki evinde yaşamaya karar verir.
Köye vardığı zaman köyün tam üstüne yapılacak ve doğaya bir o kadar da zarar verecek bir projenin planlandığını öğrenir. Arkadaşı Nurullah ve komşusu Büşra ile projeyi engelleyip köyü kurtarmak üzere çalışmalara başlarlar.