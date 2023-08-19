RAP Müzisyenleri Organize Suç Örgütleri İçin Şarkı Yaptıkları İddiasıyla Gözaltına Alındı

RAP müzik yapan Heijan, BIG ve CAC olarak bilinen şarkıcılar, organize suç örgütleri adına şarkılar yapmak ve suç ve suçluyu övmekle suçlanarak gözaltına alındı. Silah kullanımı da tespit edilen şarkıcılar, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RAP müzik yapan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Doğan Tarda, Samet Işık ve Şahan Terzioğlu, yurt dışı çıkış yasağı ve Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi. Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya 'suç ve suçluyu övme' gerekçesiyle operasyon düzenledi. Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağı ve Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.