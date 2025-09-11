Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan ayrılığı sonrası ortaya atılan aşk söylentisi çok konuşulacak

Oyuncu Rabia Soytürk, bir süredir mimar Samet Vuruşan ile mutlu bir birliktelik yaşıyordu. Hatta kısa süre önce evlilik teklifi aldığı haberleri gündeme gelmişti. Ancak çiftin ilişkisi sürpriz bir şekilde sona erdi. Ayrılık sonrası ikili, sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

"İKİ KIRIK KALP" İDDİASI

Ayrılık iddiaları magazin gündemini sarsarken, çok konuşulacak yeni bir söylenti ortaya atıldı. Magazin yorumcusu Arto, Soytürk'ün "Teşkilat" dizisine dahil olmasının ardından oyuncu Berk Atan ile yakınlaştığını ileri sürdü.

"YAKINLAŞTILAR"

Beyaz Magazin programının yorumcusu Arto, ikilinin Arnavutköy ve Kuruçeşme civarındaki bir mekânda birlikte görüldüğünü iddia ederek şu ifadeleri kullandı, "Gece uzadıkça yakınlaştılar. Her ikisi de kısa süre önce ilişkilerini noktaladı. İki kırık kalp, iki yaralı kalp… Duyduğuma göre gecenin ilerleyen saatlerinde müthiş bir yakınlaşma hatta bir öpüşme olmuş. Aşk başladı mı bilmiyorum ama ciddi bir yakınlaşma yaşandığı kesin."

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Soytürk'ün güzelliği ve Atan'ın 5 milyona yaklaşan takipçi kitlesi, iddiaları daha da dikkat çekici hale getirdi. Arto, "Türkiye'nin iki genç starı birbirine yürüdü" diyerek bu sürpriz yakınlaşmayı yorumladı.

Şimdilik taraflardan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak magazin kulislerinde konuşulan bu iddia, yeni bir aşkın sinyalleri olarak görülüyor.