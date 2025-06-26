Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
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Oyuncu Rabia Soytürk, bir süre önce ayrıldığı mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile barıştı. Çift, Çeşme'de tatil yaparken bir beach'te romantik anlar yaşarken görüntülendi. Denize girip eğlenen ikili, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu Rabia Soytürk, yeniden barıştığı sevgilisi Samet Vuruşan ile Çeşme tatiline çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir beach'te görüntülenen çift, denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.

Bir süre önce mimar sevgilisi Samet Vuruşan'dan aldığı evlenme teklifine rağmen yollarını ayıran Soytürk, ayrılığa uzun süre dayanamayarak eski aşkına geri döndü. Barışan çift, Çeşme'de objektiflere samimi halleriyle yansıdı.

Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

DENİZDE ROMANTİK ANLAR

Gün boyu güneşlenen ikili, daha sonra denize girerek hem romantik anlar yaşadı hem de neşeli dakikalar geçirdi. Soytürk'ün denizde sevgilisinin omzuna çıkmaya çalıştığı anlar, adeta bir gençlik filmini andırdı.

Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE BEĞENİ TOPLADI

Posta'nın haberine göre, Rabia Soytürk bikinisi ve fit görüntüsüyle beğeni toplarken, yaptığı akrobatik hareketlerle de dikkatleri üzerine çekti. Ünlü çiftin tatili sosyal medyada da gündem olurken, hayranları ikiliye "yeniden barışmak onlara çok yakıştı" yorumları yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Şahin K. görmesin

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