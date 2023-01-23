Programını elinden almıştı! Fulya Öztürk'ten bomba sözler: Esra Ezmeci'nin işimde gözü vardı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunucuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk oldu. Çocukluğundan kariyerine kadar birçok konudan bahseden Öztürk, programını elinden aldığı söylenen Esra Ezmeci hakkında da konuştu.

Fulya Öztürk, Kalaycıoğlu'nun "Kaç kardeşsin, nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Adana'da İstanbul'a ne için geldin?", "Konservatuara giriş süreci nasıl gerçekleşti?", "Uluslararası bir üne sahip olacağını tahmin etti mi?", "Hayatında gördüğü en büyük haksızlık ne?", "FOX TV'den gönderildi mi, kendisi mi ayrıldı?", "Yaptığı formatın başkaları tarafından yapılmasını nasıl karşıladı?", "Esra Ezmeci'nin 'Karşı Karşıya' programı seni rahatsız etti mi?", "Habercilikte duygusal davranarak ağlamak doğru mu?" sorularını da tüm içtenliğiyle cevapladı.