Üye Girişi
Haberler
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na yönelik soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

Paneldeki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den 'aday' sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

Prof. Dr. Celal Şengör'ün Neşet Ertaş Açıklaması Tepki Topladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir programda Neşet Ertaş'ı tanımadığını söylemesi, sosyal medyada eleştirilere yol açtı. Kullanıcılar, Ertaş'ın Türk kültüründeki önemini hatırlatırken bazıları ise müzik zevkleri üzerinden yargılanmaması gerektiğini savundu.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı bir programda Neşet Ertaş hakkında söylediği "Tanımıyorum, adını duymadım" sözleri, sosyal medyada tepki topladı.

Katıldığı programda, Rumeli türkülerini dinlemeyi sevdiğini belirten Şengör, diğer türkü türlerine mesafeli olduğunu ifade etti. Moderatörün "Hiç Neşet Ertaş dinlemediniz mi?" sorusuna ise, "Tanımıyorum, adını duymadım. Dürüst olmak lazım" yanıtını verdi.

Açıklama sosyal medyada eleştiri ve yorum yağmuruna neden oldu. Birçok kullanıcı, Neşet Ertaş'ın Türk kültüründeki yerini hatırlatarak Şengör'ün açıklamalarını eleştirirken, bazı kullanıcılar ise kişinin müzik zevkleri üzerinden yargılanmaması gerektiğini savundu.

12 Eylül 2012'de vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş, yurt içinde ve dışında tanınan ve saygı duyulan bir sanatçı olarak biliniyor. - ANKARA

Prof. Dr. Celal Şengör'ün Neşet Ertaş Açıklaması Tepki Topladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! 'Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum'

Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler!
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.