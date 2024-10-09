Üye Girişi
Haberler

Popstar yarışmasıyla ünlenmişti: Aydan Kaya'dan şaşırtan değişim

Popstar yarışmasıyla ünlenmişti: Aydan Kaya'dan şaşırtan değişim
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasının sevilen ismi Aydan, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Göz alıcı değişimi ve oturduğu lüks evle sosyal medyada gündem oldu. Aydan'ın yeni yaşam tarzı, hayranları arasında merak uyandırdı.

Popstar yarışmasının unutulmaz isimlerinden Aydan Kaya, yıllar içindeki değişimi ve şık eviyle yeniden gündemde. Ünlü sanatçı, Evrim Akın İle Ev Gezmesi programında evinin kapılarını açarak, hem yaşam alanını hem de ailesini tanıttı.

Popstar yarışmasıyla ünlenmişti: Aydan Kaya'dan şaşırtan değişim

Sarıyer'deki orman ve deniz manzaralı 6 oda bir salon dubleks evinde, 4 yaşındaki oğlu Fatih, 2 yaşındaki kızı Hanzade ve annesi Gamze Hanım ile birlikte yaşayan Kaya, evinin sıcak atmosferini izleyicilerle paylaştı.

Popstar yarışmasıyla ünlenmişti: Aydan Kaya'dan şaşırtan değişim

HEM MANZARASI HEM DEDEKORASYONU DİKKAT ÇEKİYOR

Yemyeşil doğa manzarasıyla çevrili bu ferah ev, Aydan'ın aile hayatındaki mutluluğu gözler önüne serdi. Evin salonu, krem rengi koltuklar ve beyaz sehpa ile oldukça şık bir görünüm sunarken, duvarlardaki renkli tablolar ve zarif avizeler mekânın estetiğine katkı sağlıyor. Kaya'nın dekorasyonunda yer alan detaylar, samimi bir ortamı da beraberinde getiriyor.

Dubleksin diğer katında ise Kaya'nın kişisel zevkini yansıtan ayrıntılar dikkat çekiyor. Merdivenin duvarlarını süsleyen fotoğraflar, Aydan'ın özel anlarını ölümsüzleştiriyor. Ayrıca, giyinme odasındaki dikkat çekici çanta ve ayakkabılar, Kaya'nın stilini gözler önüne seriyor.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Aydan Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var

Kapatılan uygulamayla ilgili Bakan'dan dikkat çeken sözler: Çok acayip bir memnuniyet var

 Sur canisi Semih Çelik, babasına 'Seni nasıl öldüreyim?' diye sormuş

1 gün önce babasına sorduğu soru, olacakların habercisiymiş
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? Domuz eti çıkan köfteci kim? Ünlü köfte zinciri domuz eti hangi firma? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları! A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK-Afyonspor maçı canlı izle! ZTK ADIYAMAN FK- AFYONSPOR MAÇI şifresiz mi, nasıl izlenir? Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir? 9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? KYK burs/kredi ne kadar? KYK burs kaç TL? KYK başvuruları başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.