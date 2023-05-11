Polislik Mesleğinden İstifa Ederek Sosyal Medya Fenomeni Olan Adem Korkmaz

Kayseri'de 15 yıllık polislik görevinden istifa eden Adem Korkmaz, sosyal medya fenomeni olarak müzik kariyerine devam ediyor. Kendi şarkılarını söyleyen ve gitar çalan Korkmaz, 650 bin takipçiye sahip. Geçen yıl polislik mesleğini bırakan Korkmaz, yeni bir klip çıkardı ve en iyi canlı yayın içerik üreticisi ödülünü kazandı.

KAYSERİ'de Adem Korkmaz (37), 15 yıldır yaptığı polislik görevinden geçen yıl istifa ederek sosyal medya fenomeni oldu. Sosyal medyada 650 bin takipçiye ulaşan ve klip çıkaran Korkmaz, "Müziğe olan ilgim polislik yaparken de vardı. Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Sosyal medya platformlarına gitar çaldığım videolar yükledim. Popüler olduğumda emniyetin önünden geçiyordum, 'Arkadaşlar ben istifa ediyorum' dedim. İstifa etmem 5 dakika sürdü" dedi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Adem Korkmaz, 2007 yılında polis okulunu kazandı. Mesleğine başlayan Korkmaz, çeşitli illerde görev yaptı. Bu sırada müziğe ilgi duyan Korkmaz, seslendirdiği şarkıları sosyal medyada paylaşmaya başladı. Müziği ilgi gören Korkmaz, 650 bin takipçiye ulaştı. Sosyal medya fenomeni olan Korkmaz, geçen yıl polislik mesleğini bıraktı. Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Korkmaz, 2 hafta önce yeni bir klip çıkardı. Korkmaz'ın 'Müebbet' ismini verdiği klibi sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi. Yaşadığı süreci anlatan Korkmaz, "20 yaşında polis okulunu kazanarak memleketimden ayrıldım. Polislik görevimi 15 sene hiçbir ceza almadan sürdürdüm. Müziğe olan ilgim polisken de vardı. Hiçbir zaman müziği bırakmadım. Sesimin bir yerlere geleceğini arkadaşlarım da biliyordu. Arkadaşlarım bana, 'Adem bu ses boşa gitmez, sen sesini duyuracaksın' derlerdi" diye konuştu.

"Popüler olduğumda emniyetin önünden geçiyordum, 'Arkadaşlar ben istifa ediyorum' dedim. İstifa etmem 5 dakika sürdü. Geçen sene nisan ayında polislik görevimden istifa ettim. İstifa ettikten 1 ay sonra da bir sosyal medya platformunda, 2021 yılının en iyi canlı yayını içerik üreticisi ödülünü aldım. Yaklaşık 1 hafta önce de 2022 yılının en iyi canlı yayın içerik üreticisi ödülünü aldım. Polisliği bıraktığım için pişman değilim. Şu anda çok mutluyum. Yapmış olduğum şarkıya insanlar çok güzel ilgi gösterdi."