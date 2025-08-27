Polat çiftine eylem hazırlığındaki çeteye operasyon: 24 gözaltı

İstanbul'da motosikletli suç çetelerine ve sosyal medyada silah teşhir eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 kişi yakalandı. Çetenin, geçtiğimiz aylarda tutuklandıktan sonra serbest bırakılan güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın iş yerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

7 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 15-26 Ağustos tarihleri arasında Bağcılar, Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan'da operasyonlar düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, bugüne kadar 8 ayrı eyleme karıştığı öne sürülen 24 şüpheli gözaltına alındı.

POLAT'LARIN İŞ YERİNE SALDIRI PLANI

Soruşturmada, çete üyelerinin Polat çiftine ait iş yerine yönelik saldırı hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Daha önce birçok kez gündeme gelen güzellik merkezi, bu kez güvenlik güçlerinin takibiyle olası bir saldırıdan kurtarıldı.

OPERASYONDA CEPHANELİK BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda 98 tabanca, uzun namlulu silah görünümünde airsoft tüfek, 1 av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, 1 çalıntı motosiklet, 42 farklı ebatta mermi, doldur-boşalt bidonu, ayrıca silah montajında kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi ele geçirildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 5 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 11 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi hakkındaki soruşturma ise sürüyor.