Podyuma çıkan Kim Kardashian yürüyüşüyle alay konusu oldu

Moda dünyasının merakla beklediği Paris Haute Couture Haftası kapsamında düzenlenen Balenciaga defilesi, Demna Gvasalia'nın modaevindeki son gösterisine sahne oldu. Gösteri, yalnızca tasarımlarıyla değil, yıldız isimlerin varlığı ve podyumdaki ilginç anlarla da gündem yarattı.

KARDASHİAN'DAN SARSAK PODYUM YÜRÜYÜŞÜ

Gösterinin en dikkat çekici anı ise Kim Kardashian'ın podyuma çıkmasıyla yaşandı. Beyaz, dantelli ve vücudu saran bir slip elbiseyle podyuma çıkan Kardashian'ın yürüyüşü, izleyenler tarafından "sarhoş gibi" olarak yorumlandı. Topuklu ayakkabılarıyla sendeleyerek yürüyen Kardashian, izleyicilerden karışık tepkiler aldı. Kimi sosyal medya kullanıcıları onun yürüyüşünü "ikonik" bulurken, kimileri "kendine hakim olamıyor gibiydi" şeklinde yorumladı. Kardashian, podyum anını Instagram'da şu sözlerle paylaştı, "Demna'nın son Balenciaga couture defilesinde, Lorraine Schwartz mücevherleriyle ve Elizabeth Taylor'ın özel koleksiyonundan elmas küpeleriyle podyumdayım."

ÜNLÜLER ADETA AKIN ETTİ

Defile, Hollywood'un ve moda dünyasının birçok tanınmış ismini bir araya getirdi. Gösteriyi izleyenler arasında Cardi B, Nicole Kidman, Salma Hayek, Vera Wang, Lorde, Naomi Watts, Michelle Yeoh, Kim Petras, Lori Harvey ve Tessa Thompson gibi isimler yer aldı.