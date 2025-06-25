Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu

Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
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Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Melisa Döngel, sahilde verdiği pozla yine sosyal medyada gündem oldu. Gün batımında, beyaz kumlar üzerinde objektif karşısına geçen güzel oyuncu, mavi ve büzgülü elbisesiyle hem zarif hem de cesur bir görünüm sergiledi. Vücudunu zarifçe saran elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Döngel, sade takılarıyla da şıklığını tamamladı.

Aşk Mantık İntikam, Sadakatsiz, Kirli Sepeti gibi birçok ses getiren yapımda rol alan Melisa Döngel sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.Şimdilerde tatilde olanMelisa Döngel, bu kez cesur tarzıyla gündemde.

Gün batımı eşliğinde, bembeyaz kumlar üzerinde objektif karşısına geçen güzel oyuncunun şıklığı kadar özgüveni de dikkat çekti. Drapeli kesimiyle öne çıkan mavi elbise, Döngel'in zarif fiziğini vurgularken, sade aksesuar tercihi ise şıklığını tamamladı.

Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle göz kamaştırdı

Son dönemde iş insanı Samir Balkan ile Bodrum'da objektiflere yansıyan Melisa Döngel'in, ilişkisini göz önünde yaşamamayı tercih ettiği biliniyor. Sosyal medya hesabında aşk hayatına dair herhangi bir paylaşımda bulunmayan güzel oyuncu, daha çok projeleri ve tarzıyla dikkat çekiyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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