Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Rol aldığı "Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl", "Ufak Tefek Cinayetler", "7. Koğuştaki Mucize", "Mahkum" ve "Mucize Doktor" gibi yapımlarla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da magazin gündeminde kendine sıkça yer bulan Köseoğlu, sezonun yorgunluğunu atmak için rotasını Bodrum'a çevirdi.

TATİL SEZONUNU BODRUM'DA AÇTI

Setlerin tamamlanmasının ardından tatil için soluğu Ege'de alan ünlü oyuncu, yaz sezonunu sevgilisi Nezir Çınarlı ile birlikte Bodrum'da açtı. Romantik ilişkileriyle dikkat çeken çift, önceki gün bir plajda objektiflere takıldı.

Habertürk'ün haberine göre, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkaran ikili, birbirlerine olan sevgilerini sık sık sarılarak gösterdi. Samimi halleriyle dikkat çeken Köseoğlu ve Çınarlı, plajda romantik dakikalar yaşadı. Hayranlarının merakla takip ettiği oyuncunun Bodrum tatilinin ilerleyen günlerde de magazin gündeminde yer alması bekleniyor.