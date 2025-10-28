Pırıl: Saklı Robotlar Vizyonda!

Çocukların ilgiyle izlediği çizgi dizi Pırıl, yeni filmiyle beyaz perdeye döndü. Çizgi animasyon, matematiğin yalnızca sayılardan ibaret olmadığını; düşünceyi ve keşfi besleyen evrensel bir değer olduğunu vurguluyor.

İlk filmi ile gişede büyük başarı yakalayan yapımın ikinci filmi "Pırıl: Saklı Robotlar" vizyona girdi.

"Amacımız çocuklara matematiği sevdirmek"

Çocuklara 29 Ekim hediyesi verdiklerini belirten Yapımcı Ali Sacihan, "Pırıl, arkadaşlarıyla yeni bir yolculuğa çıkarken, matematiği keyifli bir serüvene dönüştürüyor. Amacımız tarihi bir yolculukla çocuklara matematiği sevdirmek" dedi.

"Zamanda yolculuk, matematikle keşif"

Çocuklar kadar ailelere de keyifli zaman geçirten filmde Pırıl ve arkadaşlarının oldukça farklı bir serüvenin peşine düştüğünü belirten Sacihan "Robotların ardındaki sırrı çözmek ve yapay zekanın tehlikeli planlarını durdurmak için matematiğin altın çağlarına uzanan bir yolculuğa çıkıyorlar. Antik Mısır'dan Antik Yunan'a, İslam Uygarlığı'na kadar uzanan bu macerada kahramanlarımız, Efes'ten Bağdat'taki Bilgelik Evi'ne, İskenderiye Kütüphanesi'ne kadar birçok tarihi mekanda ipuçlarını birleştirerek gizemi çözmeye çalışıyor.

Pırıl: Saklı Robotlar filmi, küçük-büyük herkese hem kahkaha hem de öğretici anlarla dolu unutulmaz bir sinema deneyimi vaat ediyor" dedi. - İSTANBUL