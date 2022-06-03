Pique, Shakira'yı Bakın Kiminle Aldatmış! İfşa Oldu

İspanyol basını, birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen Shakira ile Gerrard Pique'nin ayrılma aşamasına geldiğini yazdı. Nedeni ise Pique'nin Shakira'yı aldatması.

GAVİ'NİN ANNESİ İLE BASILDI!

İspanyol El Periodico'nun çarpıcı iddiasına göre; Pique, 17 yaşındaki takım arkadaşı Gavi'nin annesi ile ilişkiye girdiği sırada, Shakira tarafından basıldı.

Pique 'Ben masumum' diyerek kendisini savunsa da, Kolombiyalı şarkıcı buna inanmadı.

BERABER FORMA GİYDİLER

Gerard Pique ve Pablo Gavi, birçok maçta beraber forma giydi. Orta sahada oynayan 17 yaşındaki Gavi, "geleceğin yıldızı" olarak lanse ediliyor.

Gavi, Shakira ve Gerard Pique iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.

AYRI YAŞIYORLAR

El Periodico, Pique ve Shakira çiftinin bir süredir ayrı yaşadığını ifade etti. Pique, daha önce genç ve sarışın bir kadınla görüldükten sonra, Shakira ile evleri ayırdığı aktarıldı.

Ancak Gerard Pique'nin, Gavi'nin adı açıklanmayan annesi ile gizlice Shakira ile ortak yaşadığı evde buluştuğu bildirildi.

"EVLİLİK BENİ KORKUTUYOR"

Shakira, "Planet Weird" podcast'inde evlilik fikrinin kendisini korkuttuğunu söyleyerek "Bu yasak meyve gibi, onu dikkatli tutmayı tercih ediyorum ve davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum" demişti.

Shakira ile Pique'nin Sasha ve Milan adında 2 çocuğu bulunuyor.

SHAKİRA KİMDİR?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll (d. 2 Şubat 1977, Barranquilla), 16 Grammy Ödülü sahibi Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncudur. 90'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin pop ve Latin rock müzik furyasındaki en önemli isimlerden biridir.

Özellikle yarı Arap yarı Latin figürü danslarıyla insanların beğenisini toplamıştır. Aynı zamanda beste de yapan sanatçı 3kez Grammy, 13 kez Latin Grammy, 14 kez Billboard Latin Müzik Ödülü kazanmıştır.

Shakira, 2011 yılından bu yana Pique ilk aşk yaşıyor. Çiftin bu birliktelikten 2 çocuğu bulunuyor.

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