Pınar Osgan'dan Yeni Single: 'Yağmur'

Pınar Osgan'dan Yeni Single: 'Yağmur'
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Bodrumlu sanatçı Pınar Osgan, geçmişle günümüzü harmanlayan yeni single'ı 'Yağmur' ile dinleyicilerin karşısına çıktı. 90'lar Türk popunun ruhunu modern slow pop tınılarıyla birleştiriyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Pınar Osgan, yeni single çalışması 'Yağmur' ile müzikseverlerle buluştu.

2010 yılında yayımladığı "Hala Beyaz" adlı maxi single ile müzik dünyasına adım atan ve Yıldız Tilbe imzalı "El Adamı" şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Osgan, bu kez de geçmişle günümüzü harmanlayan özel bir çalışmayla gündemde.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunu olan sanatçı, klasik altyapısını modern pop dokusuyla birleştirerek nostaljik ve samimi bir atmosfer oluşturuyor.

Yalnızlıkla mücadele edenlere teselli, kalbi kırık olanlara umut vadeden 'Yağmur', 90'lar Türk popunun özlenen ruhunu bugünün slow pop tınılarıyla buluşturuyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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