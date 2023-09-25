Pınar Eliçe Şampanya Yağmuruna Tutuldu

Klasik Türk Müziği ve günümüz şarkılarıyla sahnede yaklaşık 3 saat kalan Pınar Eliçe, hayranları tarafından şampanya yağmuruna tutuldu. Eliçe, göğüs ve bel dekolteli yılan figürlü kostümüyle dikkat çekti.

Mekanı tıka basa dolduran Pınar Eliçe'yi hayranları adeta şampanya yağmuruna tuttu...

Klasik TürkMüziği ve günümüz şarkılarıyla yaklaşık 3 saat sahnede kalan Eliçe, Tolga Çam imzalı gögüs ve bel dekolteli yılan figürlü kostümüyle hem göze hem de kulaklara hitap etti...

Sahnelere yeni gelmediğini yenilenip geldiğini belirten Pınar Eliçe, "İstanbul'da ilk sahnem… O yüzden herşey mükemmel olsun istedim. Yılanlı kostümüm de düşmanlarıma bir mesajdı. Sahnelere yeni gelmedim yenilenip geldim" diye konuştu...