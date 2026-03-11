Haberler

Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın? Haber Videosunu İzle
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, müstehcen sahneler konusunda içeriğin boyutuna göre karar vereceğini, yalnızca dikkat çekmek amacıyla eklenen sahnelerde yer almayacağını söyledi.

  • Pınar Altuğ, müstehcen içerikli bir projede oynamak için içeriğin boyutunun belirleyici olduğunu söyledi.
  • Pınar Altuğ, müstehcen sahnelerde belli bir çizginin üstüne çıkmayacağını belirtti.
  • Pınar Altuğ, sadece dikkat çekmek için konulmuş müstehcen sahnelerde oynamayacağını ifade etti.

Oyuncu çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, YouTube kanalları için çektikleri videoda takipçilerden gelen soruları yanıtladı. Videoda Altuğ'a yöneltilen "Müstehcen içerikli bir projede oynar mısınız?" sorusu ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Takipçilerden biri, dijital platformlar için hazırlanacak müstehcen içerikli bir senaryoda yer alıp almayacağını sordu. Soruya açık bir şekilde yanıt veren Pınar Altuğ, bu tür sahnelerde içeriğin boyutunun belirleyici olduğunu söyledi.

"BELLİ BİR ÇİZGİNİN ÜSTÜNE ÇIKMAM"

Altuğ, müstehcen sahneler konusunda kişisel bir sınırı olduğunu ifade ederek, "Müstehcen içeriğin ne boyutta olduğuna bakarım tabii ki. Belli bir çizginin üstüne çıkmam muhtemelen ama bazen bir öpüşme sahnesi bile müstehcen gibi algılanabiliyor" dedi.

Oyuncu, bazı sahnelerin hikâyenin doğal akışında yer alabileceğini belirterek, bir projenin içinde bu tür sahnelerin anlamlı şekilde kullanılması durumunda farklı değerlendirebileceğini de sözlerine ekledi.

"SADECE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN OYNAMAM"

Altuğ, projelerde yer alan sahnelerin amacının önemli olduğunu vurguladı. Ünlü oyuncu, "Eğer sadece dikkat çeksin ve ses getirsin diye konulmuş bir sahneyse oynamam. Ama bazen o projenin içine o kadar güzel oturuyor ki, o zaman durum değişebilir" ifadelerini kullandı.

YAĞMUR ATACAN'DAN ESPRİLİ YANIT

Videoda Altuğ'un yanında bulunan Yağmur Atacan'ın verdiği esprili yanıt da izleyenleri güldürdü. Atacan, "Biraz daha su içeyim ben" diyerek söze girerken, "Bu soruyu bana sorsalardı 'Ooo neyi çekiyorsun kardeşim?' derdim, konu orada biterdi" sözleriyle videoya damga vurdu.

Kaynak: Haberler.com
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

evlisin ve insanlar izlesin diye başka bir adamlar kısa bir öpüşme yaşayacaksın ve bu dizi/film neyse bundan para kazanacaksın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Bu bakkalda parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor

Bu bakkalda parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt

Uğurcan'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt