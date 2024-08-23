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Petek Dinçöz saçlarını boyattı, görenler Dilan Polat zannetti

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Yıllar sonra sahnelere dönen Petek Dinçöz, imaj değişikliğine giderek saçlarını siyaha boyattı. Dinçöz'ün yeni imajı Dilan Polat'a benzetildi.

Çocukluk aşkı iş insanı Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturan ve sonrasında ara verdiği sahnelere dönen Petek Dinçöz imaj değiştirdi. Dinçöz'ün son halini görenler ise Dilan Polat zannetti.

Yıllardır sarı ve uzun kullandığı saçlarını siyaha boyatan Petek Dinçöz, yeni imajını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Petek Dinçöz'ün yeni imajını görenler ise cezaevinden yeni çıkan Dilan Polat'a benzetti. Binlerce kullanıcı paylaşımın altına "Dilan Polat zannettim" yorumunu yaptı.

"25 YIL SEKTÖRDEN AYRI KALARAK BEDEL ÖDEDİM"

Geçtiğimiz günlerde Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Petek Dinçöz, 15 yıl boyunca sektörden ayrı kalarak bedel ödediğini belirterek "Eğer 15 sene ben uzak kalmasaydım, sektörde birçok kişinin olmadığı bir durum olabilirdi. Silmiş olabilirdim birçok kişiyi. Benim uzaklaştırılmam sayesinde de birçok kişinin ekmeğine yağ sürüldü. 15 sene ayrı kalmak benim tercihim değildi" demişti.

İşte Petek Dinçöz'ün yeni imajı ve gelen yorumlar...

Petek Dinçöz saçlarını boyattı, görenler Dilan Polat zannetti

Petek Dinçöz saçlarını boyattı, görenler Dilan Polat zannetti

Petek Dinçöz saçlarını boyattı, görenler Dilan Polat zannetti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Petek Dinçöz Dilan Polat Magazin Haberler

500

Yorumlar (3)

Caner Alp:

Kadın saçını boyatıyor. Haber yapılıyor çok mu önemli bir olay. Haber kalitenizi düşürmeyin böyle haberlerle.

35
0
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Eriş Ersoy:

Saçını boyattı memleket kurtuldu bravo

10
1
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Orion Onion:

Foolish kazanova şarkısı hariç tanımam etmem

4
0
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