Perihan Savaş'ın kızının doğum günü kutlaması

Perihan Savaş, kızı Zübeyde Melek'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve duygusal mesajlarla kutladı. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses de kutlama mesajıyla katıldı.

Perihan Savaş 10 Kasım doğumlu kızı Zübeyde Melek ile fotoğrafının altına "Bebeğim, hayatımın anlamı güzel kızım… Yeni yaşın hayatın boyunca sana gönlünden geçenleri getirsin. Seni çok ama çok seviyorum.. İyi ki…" yazdı.

Melek Zübeyde de kutlama mesajının altına "Anam" yazdı. İbrahim Tatlıses'in kanlı bıçaklı olduğu oğlu Ahmet Tatlıses de kardeşinin yaş gününü Perihan Savaş'ın sayfasından "Güzel güzel yaşların olsun inşallah kardeşcan" mesajıyla kutladı.