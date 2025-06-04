Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla 93 kilo veren ve adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kilolu olduğu dönemlerde özgüveninin daha yüksek olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, o yıllarda daha çapkın olduğunu itiraf etti.

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı, oyuncu Pelin Öztekin, son yıllarda yaşadığı büyük fiziksel dönüşüm ve değişen hayatıyla yeniden gündemde. Dört yılda 93 kilo veren Öztekin, fit görünümünün ardından paylaştığı karelerle dikkat çekerken, bu kez özel hayatına dair samimi açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

"DAHA SEÇİÇİYİM"

Bir programa konuk olan Öztekin, kilolu olduğu dönemlerde özgüveninin daha yüksek olduğunu dile getirerek çarpıcı bir itirafta bulundu: "Kiloluyken daha çapkındım. Çünkü o halimin kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Her şeyi kabullenmiş bir Pelin vardı. Şimdi ise güzelleştiğimi biliyorum. İnsanların bakışı değişti, bu da beni daha seçici yaptı."

Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Fiziksel değişimin ardından ilişkilerinde de yeni bir döneme girdiğini anlatan ünlü oyuncu, artık karşısındaki kişileri daha fazla sorguladığını belirtti. "Eskiden herkese kucak açardım. Şimdi 'Sen olmasan da olur' diyebiliyorum. O dönemlerde ne kaybedeceğim diye düşünmezdim. O yüzden uzun ilişkilerim olurdu. 3-4 yıl süren birlikteliklerim vardı. 1.5 yıl süren ilişkiyi flört sayardım. Şimdi altıncı ayı görünce 'Uzun ilişkim vardı' diyorum" sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.

Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Özgüveni, samimiyeti ve açık sözlülüğüyle sık sık dikkat çeken Pelin Öztekin'in bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Oyuncunun, değişen görünümüne paralel olarak iç dünyasında da önemli bir dönüşüm yaşadığı yorumları yapıldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt

Bakanlıktan Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı

Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.