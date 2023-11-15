Pelin Karahan'dan çarpıcı açıklamalar

'Aslı Zeybek' karakterine hayat verdiği Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturdu. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olan 39 yaşındaki oyuncu, katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

"KADINLARIN BOYUN EĞMESİ ERKEKLERİN HOŞUNA GİDİYOR"

Ünlü isim, "Erkekler kuvvetli, güçlü kadınları sevmiyorlar. Boyun eğilmesi erkeklerin hoşuna gidiyor. Her şeyi halleden kadını da istemiyorlar. Aslında dengeyi kurmak da gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"FLÖRTÜ HİÇ YAŞAMADAN EBEVEYN OLDUK"

Evlilik hikayesini de ilk kez anlatan güzel oyuncu," Bir sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık.

Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk" dedi.

EŞİNİN HASTALIĞINI ANLATTI

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın hastalığı hakkında ise "Eşimin ciğerine emboli attı, 10 gün boyunca anlayamadık, mide ağrısı, kum döküyor sandık. Keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı, ardından ikinci kez ameliyat oldu.

Şimdi kan sulandırıcı kullanıyor. Hastalık bize bazı şeyler öğretti, ailenin değerini, sağlıktan önemli hiçbir şey olmadığını. Gerçekle yüzleştirdi hastalık bizi" açıklamasını yaptı.