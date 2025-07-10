'Para Para Para' şarkısı ile tanınan Rüçhan Çamay hayata gözlerini yumdu

'Para Para Para' şarkısı ile tanınan Rüçhan Çamay hayata gözlerini yumdu
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Türk müziğinin usta isimlerinden Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi kızı Melike Demirağ sosyal medya hesabından duyurdu. Çamay, hem sesiyle hem de sinema oyunculuğuyla bir döneme damga vurmuştu.

"Para Para Para!", "Gönlüm Çok Zengin" ve "Ne Haber" gibi şarkılarıyla tanınan usta ses sanatçısı ve oyuncu Rüçhan Çamay'dan acı haber geldi. 94 yaşındaki sanatçı, hayatını kaybetti.

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

Vefat haberini, Çamay'ın kızı Melike Demirağ sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Demirağ, annesinin ardından şu ifadeleri kullandı, "Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek."

'Para Para Para' şarkısı ile tanınan Rüçhan Çamay hayata gözlerini yumdu

Müzik ve sinema dünyasında iz bırakan Rüçhan Çamay, güçlü sesi ve sahne performanslarıyla hafızalara kazınmıştı.

'Para Para Para' şarkısı ile tanınan Rüçhan Çamay hayata gözlerini yumdu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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