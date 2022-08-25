Özlem Yıldız'a doğum günü sürprizi Magazin Haberleri Bodrum'daki tatiline devam eden güzel sunucu Özlem Yıldız, yeni yaşına Azka Otel'de girdi. Bodrum'daki tatiline devam eden güzel sunucu Özlem Yıldız, yeni yaşına Azka Otel'de girdi. Azka Otel'in Beachinde güneşlenen Yıldız'a, Azka Otel personeli tarafından çalgı ve davulla birlikte pastayla doğum günü sürprizi yapıldı. Pastayı oğlu Demir ile kesen Yıldız, "Bu güzel organizasyon için ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin Özlem Yıldız Bodrum Magazin Haberler

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