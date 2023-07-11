Özkan Uğur'un cenazesi ne zaman, saat kaçta? Özkan Uğur cenaze töreni belli oldu!

Özkan Uğur'un cenazesi ne zaman, saat kaçta araştırılıyor. Özkan Uğur cenaze töreni belli olmasının ardından, Özkan Uğur'un cenazesi ne zaman ve saat kaçta merak ediliyor. 3 kez lenf kanseriyle mücadele eden ve sonrasında böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, cumartesi günü hayatını kaybetti. Peki, Özkan Uğur'un cenazesi ne zaman, saat kaçta? Özkan Uğur cenaze töreni belli oldu!