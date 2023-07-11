Özkan Uğur'un cenazesi ne zaman, saat kaçta? Özkan Uğur cenaze töreni belli oldu!
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Özkan Uğur'un cenazesi ne zaman, saat kaçta araştırılıyor. Özkan Uğur cenaze töreni belli olmasının ardından, Özkan Uğur'un cenazesi ne zaman ve saat kaçta merak ediliyor. 3 kez lenf kanseriyle mücadele eden ve sonrasında böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, cumartesi günü hayatını kaybetti. Peki, Özkan Uğur'un cenazesi ne zaman, saat kaçta? Özkan Uğur cenaze töreni belli oldu!
Özkan Uğur'un cenazesi ne zaman, saat kaçta ve Özkan Uğur cenaze töreni nerede olacağı merak ediliyor. Cumartesi günü hayatını kaybeden Özkan Uğur'un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta olacağı araştırılıyor. Müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından cenaze töreni gündeme geliyor. Özkan Uğur'un cenazesi ne zaman, saat kaçta? Özkan Uğur cenaze töreni belli oldu! Detaylar haberimizdedir…
Cumartesi günü Üsküdar'daki özel bir hastanede hayata veda eden Özkan Uğur, 11 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.
Özkan Uğur cenaze töreni, 11 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecektir.
3. kez kansere yakalanan ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle 1,5 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, cumartesi günü hastanede yaşamını yitirdi.