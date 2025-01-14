Özgür Şef, Uzun Bir Aradan Sonra Kendi Markasıyla İstanbul'a Geri Dönüyor

Miami ve Chicago'da açtığı restoranlarla büyük başarı yakalayan Özgür Şef, şimdi ise yeni markası "Elia Ozzi Chef" ile İstanbul'un gözde semtlerinden Etiler ve Bebek'te yeni restoranlar açmaya hazırlanıyor. Şef, bu dönüşü "Yarım kalan işimi tamamlamaya geliyorum" sözleriyle duyurdu.

ÖZGÜR ŞEF MIAMI'DEN SONRA İSTANBUL'DA YERİNİ ALIYOR

Televizyon ekranlarında uzun yıllar boyunca yemek programlarıyla adından sıkça söz ettiren Özgür Şef, 2018 yılında ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşmişti. Aradan geçen yılların ardından, Türkiye'deki gastronomi dünyasına yeni bir soluk getirecek olan Elia Ozzi Chef markasıyla İstanbul'da yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

YENİ KONSEPT YENİ MARKA

Yeni restoranlarında nasıl bir konsept sunacağı henüz açıklanmasa da, gastronomi dünyasında büyük bir merak ve heyecan yaratan bu dönüş, lezzet tutkunlarının şimdiden ilgisini çekmiş durumda. Özgür Şef'in yeni markasıyla nasıl bir fark yaratacağı ise şimdiden merak konusu.