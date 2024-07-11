Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı

2020 yılında eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Özgü Namal, 9 yıllık aranın ardından NOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana döndü. Dizide tesettürlü bir kadını oynayan Namal, yeni film projesi için imaj değiştirdi.

Özcan Deniz ile başrolü paylaştığı dizinin sezon finali yapmasıyla İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı Sarı Zarflar filmiyle anlaştı. Film çekimleri için Almanya'ya giden Özgü Namal, yeni projesi için siyah uzun saçlarını kısacık kestirerek sarıya boyattı. Çekimleri Berlin'de gerçekleşen film için sette poz veren oyuncunun yeni imajını görenler tanımakta zorlandı.

İşte Özgü Namal'ın yeni imajı...