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Özgü Namal İstanbul'da görüntülendi

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Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybettikten sonra İstanbul'a dönen Özgü Namal, Cihangir'de bir mekan önünde telefon görüşmesi yaparken basın mensupları tarafından görüntülendi. Tatil ve işlerinin yolunda olduğunu belirten Namal, zafer işareti yaptı.

Eşi Ahmet Serdar Oral'ı 2020 yılında kaybettikten sonra İstanbul'a dönen Özgü Namal, Cihangir'de bir mekan önünde telefon görüşmesi yaparken görüntülendi.

"Beni burdada buldunuz ya size helal olsun" diyerek basın mensuplarına takılan oyuncu, "Hem tatil hem iş yapıyorum. Her şey yolunda" açıklaması sonrası zafer işareti yaptı.

Özgü Namaldan zafer işaretli poz Size helal olsun

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Serdar Oral Özgü Namal Cihangir İstanbul Magazin Haberler

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