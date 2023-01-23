Özge Özpirinçci... 'MİCHAEL JACKSON'I BEN OYNAMALIYIM!'

Oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medyadaki 'Özge Özpirinçci, Michael Jackson filminde yer alsın' akımına cevap verdi. Özpirinççi, "Tabii ki de ben oynamalıyım" dedi.

'Billie Jean', 'Beat It', 'Thriller' ve 'Black or White' gibi birçok şarkıya imza atan Michael Jackson'ın hayatı film oluyor.

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin takipçileri Twitter'da bir akım başlatarak, "Özge Özpirinçci projede yer alsın" yazdı.

Paylaşımların viral olmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Özge Özpirinçci, "Michael Jackson'ın hayatı film yapılıyormuş.

Sosyal medyada dönen birkaç yorum gördüm. Hepinize katılıyorum! Tabii ki de ben oynamalıyım!" yazdı.

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