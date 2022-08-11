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Özge Özberk'ten Doğum Günü Paylaşımı

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Özge Özberk'ten Doğum Günü Paylaşımı

Oyuncu Özge Özberk, doğum günü vesilesiyle anlamlı bir kampanya başlattı. Özberk, sevenlerinden, bu yıl 50. yılını kutlayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ( Cerebral Palsy Türkiye )  yararına bağış istedi.

13 Ağustos'ta 46. yaşına girmeye hazırlanan oyuncu Özge Özberk, kampanyanın duyurusunu da sosyal medya hesaplarında yaptı.

Takipçilerine, " Bu yıl yaşımı kutlarken ( 13 Ağustos) dileklerim hayallere dokunsun istedim. Bu yüzden doğum günümü, 50 yılını kutlayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile paylaşıyorum. Hadi hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesine destek olalım, geleceklerine ışık tutalım. Bağış linkimi bio'mda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. " diyerek seslendi.

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