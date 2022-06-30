Özel hastaneye ödediği 1300 TL'lik faturaya tepki gösteren Mehmet Ali Erbil'e doktor kardeşinden tepki: İsyan edilecek bir durum yok

Salı günü Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan Mehmet Ali Erbil, hastaneye giderek acılı aileye taziyede bulundu. Gittiği özel hastanede sırtındaki yağ bezesini gösteren Erbil, 1300 TL'lik faturayı görünce tepki gösterdi. Erbil'in bu çıkışına doktor kardeşinden yanıt gecikmedi.

"2 DAKİKALIK MUAYENE İÇİN 1300 TL ÖDEDİM"

Özel hastanede ödediği fatura sonrası Beyaz TV'ye konuşan Erbil, "Hastaneye gitmişken sırtımdaki yağ bezesine benzeyen sivilceyi gösterdim. 2 dakika muayene oldum ve enfeksiyon kaptığını söyledi. Sonra sekreter ödemenin 1300 TL olduğunu söyledi. Allah kimseyi hastaneye düşürmesin. Kız kardeşim profesör ve randevuları dolu. Kardeşim durumu iyi olmayan köyden gelen hastalarının verdiği bir tavuk karşılığında 20 bin TL'lik ameliyatı yapıyor. Bunlar da 1300 TL'yi alarak sanki zengin olacaklar. Sağlık Bakanımız dünyada olmayacak reformlar yaptı. Allah beni devlet hastanesine düşürseydi bunların hiçbiri başıma gelmezdi. Özel hastaneler hırsız" diyerek veryansın etti.

DOKTOR KARDEŞİNDEN TEPKİ GELDİ

Sosyal medya hesabından takipçilerinde gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin hastane isyanıyla ilgili bir soruyu da yanıtladı. Erbil, bir takipçisinin "Ağabeyinizin '2 dakikalık muayene için 1300 TL verdim' isyanı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine "Muayene ücretleri bu civarda. İsyan edilecek bir durum yok. İki dakikada tanı konuluyorsa bile bu 10-30 senelik birikimdir" ifadelerini kullandı.

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