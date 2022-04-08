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Özel Haber / Tuğba Ekinci… SÜRPRİZ EVLİLİK AÇIKLAMASI!

Haberler.com - Osman Demir - Magazin
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Özel Haber / Tuğba Ekinci… SÜRPRİZ EVLİLİK AÇIKLAMASI!

2 yıldır flört ettiği 42 yaşındaki Berk Fenercioğlu ile Mecidiyeköy'deki ünlüleri kuaförü Levent Saydam'da objektifimize yakalanan Tuğba Ekinci sürpriz bir açıklama yaptı…

Bugüne dek birlikte olduğu sevgilileriyle "evlilik" adını ağzına almayan Tuğba Ekinci, yanındaki kişiyi objektifimizle tanıştırırken "Berk Bey'le 2 yıldır beraberiz. Kendisi pilottur ve özel jetlerde mesleğini icra etmektedir" diyerek sözü şu soruyu sorarak sevgilisine verdi…

-Berkciğim ne zaman nikah masasına oturacağımızı magazinkolik.com'a açıklamak ister misin?

Bu soru karşısında adeta şoke olan Berk Bey şunları söyledi;

-Evet şu anda Tuğba ile ev bakıyoruz. Evlenme kararı aldık. Yılbaşı'nda; yani 01.01.2023 de nikah masasına oturmayı planlıyoruz".

Özel Haber/ Tuğba Ekinci… SÜRPRİZ EVLİLİK AÇIKLAMASI!

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Tuba Ekinci, Magazin, Haberler

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