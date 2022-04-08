Özel Haber / Tuğba Ekinci… SÜRPRİZ EVLİLİK AÇIKLAMASI!

Bugüne dek birlikte olduğu sevgilileriyle "evlilik" adını ağzına almayan Tuğba Ekinci, yanındaki kişiyi objektifimizle tanıştırırken "Berk Bey'le 2 yıldır beraberiz. Kendisi pilottur ve özel jetlerde mesleğini icra etmektedir" diyerek sözü şu soruyu sorarak sevgilisine verdi…

-Berkciğim ne zaman nikah masasına oturacağımızı magazinkolik.com'a açıklamak ister misin?

Bu soru karşısında adeta şoke olan Berk Bey şunları söyledi;

-Evet şu anda Tuğba ile ev bakıyoruz. Evlenme kararı aldık. Yılbaşı'nda; yani 01.01.2023 de nikah masasına oturmayı planlıyoruz".