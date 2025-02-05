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Özcan Deniz, Sevgililer Günü'nde Ankara'da Konser Verecek

Özcan Deniz, Sevgililer Günü'nde Ankara'da Konser Verecek
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Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ATO Congresium'da Ankaralı hayranlarıyla buluşacak. Özcan Deniz, özel repertuvarıyla dinleyicilere duygusal ve eğlenceli bir müzik deneyimi sunacak.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ankaralı sevenlerini etkileyici bir müzik yolculuğuna çıkartacak.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşecek konserde Özcan Deniz, özel hazırlanan repertuarıyla hem kulaklara hem kalplere hitap edecek. Konserin biletleri, Türkiye'nin etkinlik biletleme platformu Biletinial'da satışa sunuldu. Sahne performansı Türkiye'deki en iyi isimlerden biri olarak gösterilen Özcan Deniz, geniş repertuarındaki klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra popüler şarkılardan oluşan eğlenceli programıyla Ankaralı dinleyicilerine keyifli bir gece yaşatacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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