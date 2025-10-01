Özcan Deniz'in sakallı hali çok konuşulmuştu: İşte sebebi

Ünlü sanatçı Özcan Deniz bir süredir sosyal medyada sakallı haliyle gündemdeydi. Hayranları, "Acaba sahnelere veda mı ediyor?", "Neden bu kadar değişti?" sorularını sorarken, gerçek çok başka çıktı.

YENİ FİLM İÇİN SAKAL BIRAKTI

Deniz'in sakallı görünümünün nedeni, eylül ayında çekimlerine başlanan "Son Yemek" filmi. Sanatçı, filmde hem gençlik hem de yaşlılık dönemlerini canlandırıyor. Özellikle yaşlılık sahneleri için sakal bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

ÇEKİMLER BİTİNCE ESKİ HALİNE DÖNECEK

Hürriyet'in haberine göre, çekimler tamamlandıktan sonra Özcan Deniz yeniden sakalını kesecek. Sanatçı, hayranlarının alıştığı "bıçkın" görüntüsüyle sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

HAYRANLARINI ENDİŞELENDİRMİŞTİ

Deniz, İstanbul konserinde söylediği "Bir daha beni göremeyebilirsiniz" sözleriyle hayranlarını korkutmuştu. Ancak bu sözlerin sahnelere veda anlamına gelmediği, sadece kısa bir süre kafa dinlemek istediği ortaya çıktı.

KONSERDEKİ "VEDA" SÖZLERİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul konserinde söylediği "Hayat beni istemediğim bir yere sürüklüyor. Bir daha beni göremeyebilirsiniz" sözleri, "sahneleri bırakıyor mu?" sorularını gündeme getirmişti. Ancak sanatçının sahnelere veda etmek gibi bir düşüncesi olmadığı ortaya çıktı. Deniz'in yalnızca kısa bir süreliğine kafa dinlemek istediği, ailevi sorunlardan uzaklaşmayı planladığı öğrenildi.

ZEKERİYAKÖY'DE YENİ EV BAKIYOR

Özcan Deniz'in Türkiye'den ayrılacağı yönündeki iddialar da asılsız çıktı. Tam tersine ünlü sanatçının Zekeriyaköy'de yeni bir ev arayışında olduğu belirtildi. Bu hamlenin hem ailesine daha huzurlu bir yaşam alanı sağlamak hem de gözlerden biraz uzak kalabilmek için düşünüldüğü ifade ediliyor.