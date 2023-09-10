51 yaşındaki Özcan Deniz'in modacı sevgilisi Samar Dadgar hamile olduğunu açıkladı. Deniz, eşinin annesi ve babasını İstanbul'a getirerek mutluluğunu paylaştı.

51 yaşındaki Özcan Deniz, modacı sevgilisi Samar Dadgar ile ocak ayında nikah masasına oturmuştu. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile.

Sabah'ın haberine göre, ünlü oyuncu, mutlu haberi aldıktan sonra İranlı eşinin annesi ve babasını da İstanbul'a getirdi. Zekeriyaköy'de bir siteye yerleşen Dadgar'ın annesi ve babası torun heyecanını akrabalarıyla paylaştı.

Özcan Deniz'in 2019'da olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden de Kuzey isminde bir oğlu var.