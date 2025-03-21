Özcan Deniz ameliyat masasına yattı! Sağlık durumunu eşi paylaştı

Son dönemde ailesiyle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Özcan Deniz geçtiğimiz ay kalp krizi geçirerek hastanelik olmuştu. Deniz şimdi de anjiyo olmak için ameliyat masasına yattı.

Özcan Deniz son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmişti. Kardeşleriyle gerginliği sonrası sosyal medyadan göndermeli paylaşımlar yapan Özcan Deniz, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti. Ailesinin açıklamalarının ardından Özcan Deniz'in geçtiğimiz ay hastaneye kaldırıldığı ve kalp spazmı geçirdiği öğrenilmişti.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ

Hastanede gördüğü tedavi sonrası kendine gelen Deniz, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak yaşadığı süreci şu ifadeleri kullanarak takipçileriyle paylaşmıştı: "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda." Özcan Deniz'in doktoru ise yaptığı açıklamada, "Özcan Deniz'e haftaya kan tahlili yapacağız. Çıkan sonuca göre anjiyo olacak." demişti.

AMELİYAT MASASINA YATTI

Kan tahlili sonucu çıkan Özcan Deniz ameliyat masasına yatarak anjiyo oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, eşiyle birlikte hasta yatağından çekilmiş bir fotoğrafını "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" diyerek paylaştı. Dadgar başarılı geçen ameliyatın ardından ise, "Çıktı üzümlü kekim. Her şey yolunda merak etmeyin. Arayan soran herkese teşekkürler. Sağlığı gayet yerinde, birazdan uyanacak" dedi.