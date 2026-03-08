Ozan Akbaba'nın 8 Mart özel paylaşımı güne damga vurdu

'Uzak Şehir' dizisinde hayat verdiği Cihan karakteriyle gündemde olan oyuncu Ozan Akbaba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşine özel bir paylaşım yaptı.

EŞİNİN EMEĞİNE VURGU YAPTI

Sosyal medya hesabından eşi ve oğluyla birlikte çekilen bir fotoğraf yayımlayan Akbaba, paylaşımında eşinin hayatındaki emeğine ve fedakarlığına vurgu yaptı. Ünlü oyuncu mesajında, eşinin evin sorumluluklarını üstlendiğini, oğulları Ozan Ali ile yakından ilgilendiğini ve zorlu dönemlerde ailesine destek olduğunu ifade etti.

Akbaba paylaşımında ayrıca eşinin ameliyat sürecinde bile ailesi için çaba göstermeye devam ettiğini belirterek, yoğun çalışma temposuna rağmen evlerini taşıdıklarını ve her şeye birlikte göğüs gerdiklerini dile getirdi. Ünlü oyuncu mesajını, "Sen ve senin gibi tüm emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" sözleriyle tamamladı.

